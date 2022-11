Biden compie 80 anni, brunch in famiglia alla Casa Bianca

Primo presidente in carica a compiere 80 anni, traguardo destinato a riaccendere dubbi su una sua candidatura al secondo mandato

Nato il 20 novembre 1942, Joe Biden diventa il primo presidente in carica a compiere 80 anni. Un traguardo destinato a riaccendere i dubbi ed interrogativi su una sua candidatura al secondo mandato di un presidente, che, se rieletto, completerebbe a 86 anni. Anche per questo non sono previsti grandi festeggiamenti alla Casa Bianca, solo un brunch in famiglia organizzato dalla first lady Jill.

Inoltre la Casa Bianca ieri ha ospitato altri festeggiamenti, quelli per le nozze della nipote Naomi Biden con Peter Neal che ieri si sono uniti in matrimonio in una cerimonia celebrata, davanti a circa 250 invitati, nel South Lawn della Casa Bianca. E, secondo alcune fonti citate dalla Cnn, la scelta di celebrare proprio questo weekend il matrimonio della nipote forse non è stata casuale, se questa ha potuto un po’ oscurare il compleanno ottuagenario di Biden.

In ogni caso, Biden oggi spegne le 80 candeline in uno scenario completamente diverso, e nettamente migliore, rispetto a quello di poche settimane fa, quando democratici e Casa Bianca – convinti dai sondaggi di andare verso un disastro elettorale che l’8 novembre è poi stato smentito – puntavano a far passare in sordina l’evento, per evitare la solita scia di dubbi sulle effettive capacità mentali e fisiche per guidare di un leader l’America, e quindi il mondo.