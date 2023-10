Bimbo di 11 mesi muore nel lettino dell’asilo nido, tre maestre indagate per omicidio colposo

Tragedia in asilo nido, un bambino di 11 anni è morto. Sono tre le maestre indagate per il decesso del piccolo.

Sarebbero tre le maestre finite sul registro degli indagati per la morte del bambino di 11 mesi avvenuta venerdì scorso in un asilo privato di Porcellengo, in provincia di Treviso, mentre stava riposando.

Bambino morto nel lettino, le indagini

Per loro si parla di omicidio colposo. Tra gli indagati figurerebbe anche l’insegnante che per ultima avrebbe dato da mangiare al piccolo e che avrebbe dovuto sorvegliare il bambino.

La vittima è figlia di una coppia originaria della Campania. A quanto pare, il bambino non avrebbe sofferto di patologie e avrebbe dovuto compiere un anno il prossimo 17 ottobre.

Gli inquirenti hanno provveduto a sequestrare il lettino e la stanza dove il bambino sarebbe morto. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia sul corpicino della vittima, al fine di chiarire le cause della morte.