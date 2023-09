Bimbo di 5 anni colto da malore alle giostre nel Palermitano: carabinieri prestano soccorso

Il piccolo, per precauzione, è stato trasferito all’Ospedale dei Bambini di Palermo dove è stato scongiurato ogni pericolo

Momenti di paura a Trabia, in provincia di Palermo. In pochi minuti, una tranquilla e serena serata di festa e gioco si è trasformata in un incubo per una mamma e il suo piccolo bambino. E’ la festa del SS Crocefisso, durante i festeggiamenti, alle giostre di Trabia, un bambino di appena 5 anni ha perso i sensi e si è accasciato al suolo.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Termini Imerese che si trovavano lì in servizio di ordine pubblico per garantire un sereno e ordinato svolgimento della serata, si sono accorti che si era formato un capannello di persone ed immediatamente, facendosi spazio tra la gente, si rendevano subito conto della gravità della situazione.

Le manovre di soccorso

Stabilito il contatto con la centrale operativa e con il 118 il militare, approcciandosi al piccolo, privo di sensi, gli prestava assistenza attuando le manovre di primo soccorso, attività per la quale i carabinieri sono specificatamente formati. Per recuperare tempo prezioso, i militari organizzavano insieme ad un cittadino presente sul posto il trasporto del bimbo con la madre presso l’ospedale di Termini Imerese che hanno raggiunto scortati dalla gazzella dell’Arma che a sirene spiegate si è fatta largo nella trafficata serata del sabato. Il piccolo, per precauzione, è stato trasferito all’Ospedale dei Bambini di Palermo “Di Cristina – Fatebenefratelli” dove è stato scongiurato ogni pericolo.