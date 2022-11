Black Friday, negli Usa spesi oltre 9 miliardi per acquisti on line

Negli Stati Uniti si registra un record di spesa per gli acquisti online per il Black Friday, il tradizionale giorno dei saldi all’indomani del Ringraziamento che ormai si è spostato massicciamente sulla Rete. Secondo i dati di Adobe Analytics ieri sono stati spesi 9.12 miliardi di dollari per acquisti online, con un aumento del 2,3 per cento rispetto allo scorso anno.

Si è trattato in maggioranza di acquisti di apparecchiature elettroniche, per le quali le vendite ieri sono state del 221% in più rispetto alla vendita quotidiana media registrata ad ottobre. Buone anche le vendite di giocattoli, equipaggiamenti sportivi ed audio, con una vendita del 200% superiore alla media giornaliera del mese scorso, si legge su The Hill.