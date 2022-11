Blanco annuncia il tour negli stadi 2023, ma scoppia la polemica

Ad alcuni utenti di Twitter la scelta di fare esibire il cantante in stadi importanti come San Siro e l'Olimpico è sembrata un pò esagerata

Prosegue il momento super per Blanco. Il cantante bresciano ha lanciato attraverso i suoi canali social un teaser trailer nel quale l’artista ha scritto su un muro le parole “San Siro” e “Olimpico”, le date del suo primo tour negli stadi nel 2023: il 4 luglio all’Olimpico e il 20 dello stesso mese a Milano.

Un traguardo strepitoso per Blanco che ha davvero bruciato le tappe rispetto ad altri suoi colleghi che “passano” da almeno un palazzetto prima di abbracciare i propri fan negli stadi. Ad alcuni utenti (e fan) di Twitter non è andata giù la notizia e hanno puntato il dito contro lo stesso Blanco il cui nome è schizzato in cima ai trending topic subito dopo l’annuncio.

In particolare un tweet ha alzato un polverone di commenti tra i numerorissimi fan di Blanco. L’utente “@___Angelica” ha fatto notare che la scelta di fare esibire il cantante in stadi importanti come San Siro e l’Olimpico è sembrata un pò esagerata: “Blanco negli stadi senza passare dai palazzetti e con 8 canzoni totali voi vi dovete ridimensionare”. L’artista ha realizzato un solo album, “Blu Celeste”, fra i più venduti. Tra i suoi brani più gettonati, diventati dei veri tormentoni, ci sono “Mi fai impazzire” e “La canzone nostra”.