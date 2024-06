Blanco, per la prima volta in spagnolo con “Desnuda”

ROMA (ITALPRESS) – Blanco canta per la prima volta in spagnolo e lo fa con Desnuda, il nuovo singolo da oggi su tutte le piattaforme digitali per Universal Music Latino/Island Records.

Su una produzione firmata da Michelangelo e Finesse, Blanco esplora il ricco universo sonoro dell’urban latin per dare forma e colore, con l’autenticità e la trasparenza che dal giorno 0 lo contraddistinguono, alla storia di un incontro d’oltreoceano e di una passione istantanea, vissuta a mille, senza veli, viscerale ed esplosiva, in bilico tra l’ardore del momento / manejar la curvas de tu cuerpo / e il desiderio di romantica condivisione di momenti intimi / pasamos un fin de semana por Italy.

DESNUDA, un ponte che correndo sospeso sulla voce di BLANCO unisce in poco meno di 3 minuti storie e mondi lontani: scritto e registrato tra Miami (dove il brano è nato fluendo spontaneamente a partire da alcune session in studio) e Medellìn, la città colombiana dell’eterna primavera che fa da set al videoclip, fuori su YouTube per la regia di Simone Peluso. Una scelta -quella di girare proprio in Colombia i contenuti visivi legati al nuovo progetto- maturata dopo un lungo soggiorno a Medellìn, nel suo primo vero viaggio in solitaria fuori dall’Europa, puntellato di incontri, storie e momenti adrenalinici confluiti nelle sequenze del video, dove Blanco domina la scena aggiungendo profondità alla narrazione musicale.

foto: ufficio stampa Goigest

(ITALPRESS).