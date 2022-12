Bollette, da gennaio 2023 i prezzi scendono del 19,5%. Perché la luce è meno cara

Deciso calo in vista dei prezzi delle bollette energetiche a partire dal nuovo anno. Ecco perché le famiglie italiane risparmieranno.

Buone notizie per i consumatori italiani, alle prese da troppi mesi con i rincari energetici. L’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha comunicato che le bollette dell’energia elettrica conosceranno un calo in media per le famiglie tipo del 19,5% a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023, rispetto al trimestre precedente.

Una piccola consolazione, se si pensa che a partire dal 1° ottobre scorso le tariffe dell’energia avevano segnato un rincaro record del 59%.

Bollette, ARERA: “Ecco perché si pagherà di meno”

“Con il livello degli stoccaggi europei di gas che si attesta a fine anno sopra l’80% della capacità disponibile – fa sapere ARERA in una nota – e i prezzi a termine che indicano condizioni meno tese per l’equilibrio di domanda e offerta del gas nel primo trimestre del 2023 rispetto alle aspettative di inizio ottobre 2022 e ai prezzi formatisi nel mese di dicembre, anche le quotazioni a termine dell’energia elettrica si sono mosse al ribasso“.

Già in occasione del quarto trimestre del 2022, secondo ARERA, il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) è risultato essere in discesa del 48% circa rispetto ai livelli del trimestre precedenze. Nel dettaglio, 246 €/MWh contro 472 €/MWh in media trimestrale.

Bollette, azzerati gli oneri generali di sistema

Per quanto riguarda le misure contro il caro energia contenute nella Manovra varata dal Governo, ARERA “è intervenuta sulle componenti degli oneri generali di sistema, azzerandole per il settore elettrico a tutti i clienti domestici e ai non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e per il gas alla generalità degli utenti”.

L’Autorità sottolinea che a partire dal 2023 la fiscalizzazione degli “oneri nucleari” assumerà “carattere definitivo”. Essi, infatti, verranno “sostenuti direttamente dal Bilancio dello Stato e non saranno più presenti in bolletta”.

Bollette, Codacons: “Risparmio di 348 euro annui”

Secondo i calcoli effettuati dal Codacons, con l’abbassamento delle tariffe energetiche nelle prossime settimane le famiglie italiane risparmieranno circa 348 euro a famiglia su base annua. Il bilancio complessivo, tuttavia, risulterà ancora negativo se si pensa che, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, i nuclei familiari pagheranno ancora il 15,4%.