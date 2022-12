Bollette da oltre 64 mila euro in 3 mesi: chiude “L’Osteria dei sapori perduti” a Modica

Il caro bollette non lascia scampo e un'altra attività siciliana è costretta ad abbassare la saracinesca: "L'Osteria dei sapori perduti" chiude

Il caro bollette non lascia scampo e miete un’altra vittima nella ristorazione siciliana . “Spegniamo la luce per un po’, ma speriamo di riaprire presto”. Con questo malinconico messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’attività, la trattoria “L’Osteria dei sapori perduti” di Modica ha comunicato a tutti i suoi clienti la chiusura del locale.

Pagina Facebook “L’Osteria dei sapori perduti”

Oltre 64 mila euro pagati per la luce in soli 3 mesi, di cui 18.535 a luglio, 28.628 ad agosto e 16.981 a settembre. Oltre a questo, pesa la triplicazione del prezzo di materie prime fondamentali per il settore come pane e zucchero.

Un esborso di denaro decisamente abnorme, dunque, che ha reso impossibile per il momento la prosecuzione dell’attività, da tempo fiore all’occhiello nella provincia ragusana tanto da vincere anche la sfida di “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese.

Una grande amarezza per la giovane titolare Federica Muriana, costretta ad abbassare la saracinesca e lasciare a casa circa 24 dipendenti, adesso in disoccupazione.

La proprietaria spera di poter ripartire già a partire dalla prossima primavera ma, nel caso in cui le cose non cambiassero, potrebbe essere costretta a utilizzare soltanto una parte del vecchio personale de “L’Osteria dei sapori perduti”, lavorando in maniera drasticamente ridotta rispetto al passato.