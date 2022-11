Bologna, gru crolla su un palazzo: nessun ferito

Paura a Bologna, dove una gru di un cantiere è crollata dopo essere stata colpita da un silos per calcestruzzi: nessun ferito

Momenti di paura a Bologna, precisamente in via Marzabotto, dove poco prima delle 13 una gru di un cantiere dove è in costruzione un edificio è caduta.

Il mezzo è crollato sulla strada, colpendo il palazzo di fronte e sfondando un terrazzo all’ottavo piano.

Fortunatamente, nessun pedone è rimasto ferito dall’incidente.

“Abbiamo sentito un rumore improvviso, i muri hanno tremato” raccontano i residenti del palazzo: alcuni sono scesi in strada per lo spavento provocato dal boato.

Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e i vigili del Fuoco.

A causare il crollo, in base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe essere stato un silos per calcestruzzi, che avrebbe colpito la gru, provocandone la caduta.