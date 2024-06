Paura per l’assessore Bosco, bomba inesplosa in auto: “Priolo non si piegherà mai”

L'Amministrazione comunale manifesta solidarietà alla vittima di quello che appare un atto di intimidazione in piena regola.

Bomba inesplosa trovata nel cofano dell’auto di Christian Bosco, un assessore di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale, manifestando solidarietà alla vittima di quello che appare come l’ennesimo gesto di intimidazione a carico di un membro della pubblica amministrazione.

“L’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo – si legge in una nota – condanna fermamente il vile gesto intimidatorio perpetrato ai danni dell’assessore Christian Bosco, il quale questa mattina ha rinvenuto una bomba inesplosa nel cofano della sua macchina. Auspica che la Procura di Siracusa e le Forze dell’Ordine facciano al più presto chiarezza su quanto accaduto e che dispongano tutte le misure necessarie a proteggere sia lui sia le persone che gli stanno vicino”.

“Fatti di questo genere – sottolinea l’Amministrazione comunale nella nota di solidarietà – ci fanno tornare in mente i momenti più bui della nostra Sicilia. La risposta delle Istituzioni deve essere forte. Noi continueremo ad andare avanti per la nostra strada ed a portare avanti le nostre idee e i nostri progetti. Non ci fermeremo neanche davanti alle bombe. Priolo non si piegherà mai”.

