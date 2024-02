Bonus colonnine auto elettriche, via alle domande dal 15 febbraio: come ottenerlo

Pronte a ripartire le istanze per il bonus colonnine auto elettriche: ecco come presentare l'istanza per ottenerlo e chi potrà riceverlo

Riparte lo sportello per la richiesta di agevolazioni per le colonnine di ricarica di veicoli elettrici dedicate alle utenze domestiche. A disporlo il decreto direttoriale datato 7 febbraio 2024 del ministero delle Imprese e del made in Italy. Il contributo per le colonnine per gli utenti domestici (differenziato da quello dedicato a imprese e professionisti, che ha una linea di bandi e di finanziamenti a parte, sempre gestiti da Invitalia) può essere concesso nel limite delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna delle annualità, ed è pari all’80% delle spese ammissibili e comunque entro il limite di: 1.500 euro, in caso di contributo richiesto da una persona fisica; 8.000 euro, se invece il bonus è richiesto da un condominio.

I contributi sono già stati richiesti con due diversi bandi, susseguitosi nel giro di pochi mesi. Il 2 novembre del 2023 si è chiuso lo sportello per le installazioni effettuate dal 4 ottobre del 2022 al 31 dicembre del 2022. Il 23 novembre del 2023 si è chiuso, invece, con il secondo bando, lo sportello per le installazioni effettuate dal 1° gennaio del 2023 al 23 novembre del 2023.

Bonus colonnine, quando si potrà presentare la domanda

Considerato, però, che le domande pervenute “Non hanno esaurito le risorse previste” (spiega il decreto direttoriale appena firmato), il ministero ritiene “di procedere a una nuova apertura dello sportello online”. Sul tavolo c’erano 40 milioni di euro nel 2022 e 40 milioni di euro nel 2023. Al prossimo round, saranno agevolate le installazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Andando, quindi, anche a sostenere coloro «che non hanno potuto presentare la domanda completa della documentazione richiesta entro il termine di chiusura del precedente sportello». Per loro lo sportello sarà riaperto a partire dalle 12 del 15 febbraio prossimo fino alle 12 del 14 marzo e sarà gestito da Invitalia. Le domande presentate saranno ammesse all’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione.

