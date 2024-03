Bonus computer 2024, cos’è e come richiederlo: le informazioni utili

I prodotti tecnologici hanno spesso un prezzo abbastanza elevato, ma con questa agevolazione sarà più facile l'acquisto, almeno dei pc.

Il bonus computer 2024 è un importante contributo economico da poter sfruttare, visto l’inflazione che continua a crescere e, con lei, anche i prezzi di qualunque bene. La tecnologia è sicuramente uno dei settori colpiti e i computer sono degli strumenti che svolgono un ruolo chiave nella vita di moltissime persone. C’è chi ne ha bisogno per motivi professionali, gli studenti per questioni formative e altri ancora a scopo ludico. Qualunque sia la destinazione d’uso, il computer è un prodotto ad oggi presente nelle case di tutti.

Vediamo nel dettaglio in cosa consiste il bonus computer 2024 e come fare per richiederlo.

Cos’è il bonus computer 2024

Il bonus computer 2024 consiste in un aiuto economico per consentire ad alcuni utenti di acquistare un pc ad un prezzo molto minore rispetto a quello originario.

Non si tratta, quindi, di un’offerta sul prodotto, ma di un vero e proprio incentivo statale sull’acquisto di un computer di qualsiasi modello, a prescindere dalla fascia di prezzo o dal marchio. Sarà, dunque, possibile acquistare un computer fisso o portatile, a seconda delle proprie esigenze.

Requisiti, importo e come fare domanda

Purtroppo, il bonus computer 2024 riguarda soltanto una specifica fetta di utenti, quella degli studenti. L’agevolazione economica è, infatti, destinata agli studenti della scuola superiore e a quelli iscritti a qualsiasi facoltà universitaria.

L’agevolazione dà libera scelta all’utente per quanto riguarda modelli e stato, dato che possono essere acquistati prodotti nuovi o usati, fissi o portatili. Impone, però, delle limitazioni: l’incentivo, infatti, non può essere utilizzato per l’acquisto di altri prodotti elettronici, quali scanner, stampanti ecc.

Tra i requisiti fondamentali, oltre alla condizione di studente, c’è l’indicatore Isee della famiglia (o dello studente stesso). Questo non dovrà essere superiore ai 20mila euro l’anno e darà modo all’utente di ricevere un bonus pari a 300 euro. È importante ricordare che il contributo può essere richiesto solo nel caso in cui lo scorso anno non si è ricevuta alcuna agevolazione per l’acquisto di un computer.

Per richiedere il contributo del bonus computer 2024, sarà necessario autentificarsi sull’app IO e compilare l’apposita domanda, allegando i propri dati personali, il codice fiscale, l’IBAN, l’ISEE e alcune copie dei vari documenti d’identità.