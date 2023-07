Bonus disabili 2023, tutte le agevolazioni da richiedere: l’elenco completo

Sono numerosi i bonus destinati ai disabili nel 2023. Ecco l'elenco completo delle agevolazioni secondo l'Agenzia delle Entrate.

Anche per il 2023 sono numerose le agevolazioni fiscali messe a disposizione per quelle persone con disabilità. Così come specificato dall‘Agenzia delle Entrate, per questi soggetti sono riservati i contributi e i sostegni per “favorire la mobilità dentro e fuori la propria abitazione, potenziare l’assistenza sanitaria, facilitare gli scambi e l’interazione sociale e, più in generale, migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Bonus disabili, le agevolazioni per i veicoli

Buona parte di questi bonus è riservata alla mobilità e agli spostamenti come, per esempio, l’acquisto di un veicolo. In questo ambito, è necessario ricordare che è possibile accedere alla detrazione Irpef al 19% per la spesa sostenuta per l’acquisto e l’aliquota IVA agevolata al 4% sempre sull’acquisto.

Per questa seconda agevolazione, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato recentemente che potranno averne diritto anche quei soggetti che presentano il foglio rosa. Inoltre, va ricordato che i soggetti con disabilità hanno diritto all’esenzione permanente del bollo auto.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea che tale esenzione “spetta sia quando l’auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico”. Viene poi riservata l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Bonus disabili, mezzi di ausilio e sussidi informatici

Sono riservate delle agevolazioni anche per quanto riguarda altri “mezzi di ausilio” e “sussidi tecnici e informatici”. In questo campo, spettano la detrazione Irpef al 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici, così come l’IVA agevolata al 4% per l’acquisto di tali strumenti.

Vi è poi la possibilità di ottenere delle detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i soggetti non vedenti. Da non dimenticare, inoltre, la detrazione Irpef sempre al 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti con sordità.

Bonus Barriere Architettoniche

Importante anche il Bonus Barriere Architettoniche al 75%, l’agevolazione che permette la realizzazione di interventi mirati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Il bonus era in scadenza nel 2022, ma la Manovra del Governo Meloni ha esteso nuovamente i termini, prorogando così l’agevolazione anche per l’anno 2023.

Il contributo consiste in una detrazione Irpef pari al 75% delle spese sostenute dai proprietari degli immobili per la realizzazione di ascensori, montacarichi o rampe che riducono o eliminano gli ostacoli alla mobilità presenti all’interno degli edifici.

Le spese sanitarie deducibili dal reddito

Tra le agevolazioni che è possibile richiedere figurano anche le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità. Nel dettaglio, sono interamente deducibili le spese mediche generiche (come le prestazioni rese da un medico generico o l’acquisto di medicinali) o le spese di “assistenza specifica” (come, per esempio, l’assistenza infermieristica e riabilitativa).

Per quanto concerne, poi, l’assistenza personale, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla deduzione dal reddito complessivo “degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare”.

Vi è poi la “detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro”.

Foto di repertorio