Bonus matrimonio 2023, cos’è e come richiederlo: le ultime novità

Si torna a parlare del Bonus matrimonio 2023, l'agevolazione destinata alle coppie che intendono convolare a nozze. Ecco le ultime novità.

L’estate è un periodo particolarmente gettonato per quanto riguarda le nozze. Proprio in questi giorni, a tal proposito, si è tornati a parlare del Bonus matrimonio, l’agevolazione riservata a quelle coppie che hanno deciso di convolare a nozze ma con risorse limitate per organizzare il grande passo.

Si tratta di una proposta giunta nei mesi scorsi in Parlamento e si attendono ancora disposizioni ufficiali da parte del Governo. Al momento, l’esecutivo non avrebbe inserito in agenda la discussione sul bonus, ma non è da escludere che la tematica non possa essere affrontata in futuro. Ma cosa prevedrebbe il Bonus matrimonio 2023 in caso di approvazione? Scopriamo insieme i dettagli.

Bonus matrimonio 2023, i requisiti

Inizialmente, l’aiuto era stato previsto soltanto per quelle coppie che si sarebbero unite in matrimonio attraverso rito religioso. Successivamente è arrivata anche la proposta di estensione anche a coloro i quali scelgono di sposarsi con rito civile.

Il Bonus matrimonio 2023 è destinato agli sposi entro i 35 anni di età. Le coppie dovranno unirsi sul territorio italiano ed essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno 10 anni.

Esistono anche delle condizioni economiche per le quali sarà possibile o meno fare richiesta del Bonus matrimonio 2023. Infatti, si dovrà disporre di un ISEE inferiore a 23mila euro e un reddito a persona non superiore a 11.500 euro.

Bonus matrimonio 2023, le coperture previste

Potranno essere coperte spese per il 20% del totale fino a un massimo di 20mila euro. A conti fatti, il contributo per ogni coppia è di 4mila euro. Tra queste figurano viaggio di nozze, catering, fedi, bomboniere, abiti, accessori, noleggio auto, wedding planner, location, servizio fotografico e altre attività legate all’organizzazione della festa.

Il Bonus matrimonio 2023, per come è stato pensato, potrebbe essere ottenuto sotto forma di rimborso e non come finanziamento. Per ottenerlo sarà necessario presentare la documentazione del matrimonio e le fatture legate alle spese. Potranno essere presentate fino a un massimo di 5 fatture differenti.

Foto di repertorio