Bonus sociale bollette 2024: requisiti, domanda e importi

Per accedervi bisogna soddisfare diversi requisiti, primo fra tutti un Isee basso, che denoti una situazione di disagio economico.

Il bonus sociale 2024 per le bollette di luce, gas e acqua è un aiuto economico destinato alle famiglie che versano in uno stato di disagio economico che viene accertato tramite Isee.

Per poter fruire del bonus sociale bollette 2024, di fatto, basta avere sempre l’Isee aggiornato per ricevere uno sconto direttamente nella bolletta per luce e gas. Per quanto riguarda la fornitura idrica, invece, non è riconosciuto un vero e proprio sconto. Si prevedono, invece, un certo numero di metri cubi di acqua per ogni componente del nucleo familiare.

Le differenze tra bonus sociale bollette 2024 e bonus elettrico

L’importo del bonus non è fisso, ma è determinato trimestralmente dall’Arera. Il bonus elettrico 2024 è una agevolazione studiata per aiutare le famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le utenze domestiche, ma è stato rifinanziato in misura ridotta e limitatamente al primo trimestre 2024. Per la richiesta nulla cambia: per poterne beneficiare non serve nessuna richiesta ma solo aver presentato una Dsu in corso di validità per il 2024.

Vi è, dunque, una netta distinzione tra il bonus sociale Arera e il suo potenziamento che era stato previsto per il 2023 e il bonus elettrico 2024. Si tratta di due misure distinte e che potevano anche essere cumulate tra loro, ma con scadenze differenti.

Il bonus sociale Arera riguarda sia le bollette dell’energia elettriche che quelle di gas e acqua, mentre il bonus elettrico previsto per il primo trimestre del 2024 è riferito soltanto alla bolletta dell’energia elettrica con importo diversificato in base ai componenti del nucleo familiare. Il bonus elettrico non è più in vigore essendo stato prorogato solo fino a marzo 2024 dalla Legge di Bilancio.

Bonus sociale bollette 2024: i requisiti

Per avere accesso al bonus sociale bollette 2024 bisogna soddisfare diversi requisiti, primo fra tutti un Isee basso, che denoti una situazione di disagio economico. È necessario, infatti, che l’Isee non superi la soglia di 9.530 mila euro. Nel caso di famiglie con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) l’Isee non deve superiore a 20.000 euro. Inoltre, le bollette (di luce, gas o dell’acqua) devono essere intestate a uno dei componenti del nucleo familiare Isee.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipo quindi, un solo bonus elettrico, un solo bonus gas e un solo bonus idrico per anno di competenza della Dsu, secondo il cosiddetto vincolo di unicità.

I requisiti della fornitura

Il bonus sociale bollette 2024 spetta in presenza di determinati requisiti non solo del nucleo familiare, ma anche della fornitura. In particolare:

la tariffa deve essere per usi domestici (quindi la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare);

per accedere al bonus sociale idrico, la fornitura deve essere per uso domestico residente attivo (ovvero, l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità.

In alternativa, uno dei componenti del nucleo familiare Isee deve usufruire di una fornitura condominiale (centralizzata) di gas naturale e/o idrica per uso civile e attiva, sempre in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.

Come fare richiesta

Per il bonus sociale bollette 2024 non è necessario fare una vera e propria richiesta, perché dal 1° gennaio 2021 avviene tutto in automatico. Basta presentare annualmente la Dsu, necessaria per la predisposizione dell’Isee, e se in possesso dei requisiti ci si trova direttamente lo sconto in bolletta.

Dal mese di ottobre partirà l’applicazione dello sconto sulle bollette di luce e gas. A fare la differenza è la data di presentazione del modello Isee, se non è già presente nella banca dati Inps. La trasmissione delle informazioni per l’applicazione dello sconto in bolletta sarà effettuata entro novembre per le Dsu inviate dall’Inps entro settembre. Per le Dsu inviate dopo, lo sconto verrà applicato dal mese successivo a quello di riferimento.

Bonus sociale bollette 2024: il caso dei condomini

Anche coloro che vivono in condominio e che usufruiscono di forniture centralizzate di gas naturale e/o idriche, possono accedere ai bonus sociali. Fermo restando il requisito del disagio economico. Le forniture, però, devono rispettare i requisiti di seguito elencati.

Gas:

il Pdr (punto di riconsegna) deve essere relativo a un condominio in cui sono presenti unità abitative che utilizzano il gas naturale in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare;

il gas deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;

la fornitura deve essere attiva;

la fornitura di gas deve essere utilizzata dal cliente domestico in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare.

Acqua:

deve essere attiva;

intestata a uno dei componenti del nucleo familiare Isee.

Gli importi

Sul sito di Arera sono disponibili i dati relativi agli sconti in bolletta del secondo trimestre 2024, quindi dal 1° aprile al 30 giugno 2024. Per avere notizia di quelli che saranno gli importi per il terzo trimestre 2024 (luglio, agosto e settembre) bisognerà attendere l’aggiornamento delle tabelle.

Per quanto riguarda i tempi di attesa, una volta ricevuta la segnalazione il Sistema Informativo Integrato dell’Inps procede alla verifica sul nucleo familiare. Accertato questo, per ricevere il bonus sociale bollette 2024 è necessario attendere le varie fasi del processo per il riconoscimento dello sconto che indicativamente richiede: 3 o 4 mesi per elettricità e gas e 6 o 7 mesi per l’acqua.