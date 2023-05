Bonus Sport 2023, al via le domande: beneficiari e come richiedere il contributo

Bonus Sport 2023, sono finalmente aperti i termini per la presentazione delle domande. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Sono in partenza le domande per accedere al Bonus Sport 2023, l’agevolazione che permette di coprire i costi per la manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La misura era stata introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019 ed è stata mantenuta con il varo della Manovra 2023 avvenuto lo scorso dicembre.

Bonus Sport 2023, chi può richiederlo

Il contributo è rivolto, per l’anno in corso, alle imprese alle quali viene riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite dell’importo erogabile per le imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui, riferiti al 2022. L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può superare la somma dei 15 milioni di euro per l’anno in corso.

Bonus Sport 2023, quando inviare le domande

Il Bonus Sport 2023 prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni. La prima finestra è stata aperta il 30 maggio 2023, mentre la seconda aprirà i battenti il 15 ottobre 2023. I soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione dalla data di apertura dei termini.

A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese a usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Bonus Sport 2023, come inviare le domande

Per partecipare al bonus i soggetti richiedenti possono inviare le domande alla piattaforma dedicata (clicca qui per consultare il sito) entro la scadenza fissata al 30 giugno 2023. Sempre all’interno della piattaforma il richiedente potrà consultare anche la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

Foto di repertorio