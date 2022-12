Bonus sport, 300 euro per ogni figlio: scadenza domande il 18 dicembre

L’iniziativa è destinata alle famiglie con figli minori tra 6 e 17 anni residenti a Catania, con Isee non superiore ai 30.000 euro.

C’è ancora tempo fino alla mezzanotte del 18 dicembre 2022, per richiedere on line un voucher del valore di 300 euro per ciascun figlio, da utilizzare negli enti e le associazioni sportive convenzionati con il Comune per la pratica di attività sportive, quale rimborso integrale o parziale della quota di iscrizione e frequenza ai corsi.

L’iniziativa è destinata alle famiglie con figli minori tra 6 e 17 anni residenti a Catania, con Isee non superiore ai 30.000 euro ed è stata promossa dalla Direzione Politiche Comunitarie “Servizio attuazione con Fondi U.E. di progetti di riqualificazione urbana e transizione green – Sport”.

L’obiettivo è quello di promuovere lo sport tra i bambini e gli adolescenti come momento di benessere fisico, mentale e di socializzazione, favorendo l’inclusione e la partecipazione ad esperienze di gruppo e di condivisione, nel rispetto delle regole, dell’altro e della sicurezza e scoprire i “campioni” nei quartieri cittadini.

Si ricorda che i voucher vanno richiesti con Spid sul sito del Comune di Catania al link: https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/sport/voucher_sport.

Per conoscere gli enti e le società sportive convenzionati, 44 quelli ammessi, le discipline sportive disponibili e gli orari dedicati alla pratica sportiva destinate ai minori, occorre aprire gli allegati presenti alla pagina https://www.comune.catania.it/informazioni/avvisi/avvisi-2022/default.aspx?news=85912 , con l’Avviso Pubblico dove sono contenute le informazioni necessarie per il funzionamento del servizio di sostegno alle famiglie.

I voucher sono in numero limitato, circa 2300, e il relativo elenco sarà stilato in ordine cronologico di presentazione delle domande.