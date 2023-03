Bonus tende da sole 2023, al via le domande: cos’è, beneficiari e come fare richiesta

Al via le domande per il Bonus tende da sole 2023. Ecco chi può accedere all'incentivo e come è possibile fare richiesta.

La recente Manovra del Governo ha confermato anche per il 2023 e il 2024 il Bonus tende da sole, una delle tante agevolazioni che rientrano tra gli Ecobonus, vale a dire tutti quegli incentivi volti alla ristrutturazione edilizia e all’efficientamento energetico delle abitazioni.

Il Bonus tende da sole 2023 è stato pensato per incentivare gli acquisti e l’installazione di quei dispositivi di schermatura solare o di chiusure oscuranti. Ma quali sono i beneficiari e com’è possibile richiedere l’incentivo? Andiamo per ordine.

Bonus tende da sole 2023, cos’è

Il bonus per l’acquisto di tende da sole è stato introdotto dal Governo Conte con il decreto interministeriale del 6 agosto 2020 e successivamente rinnovato dalla Manovra 2021 e dalla Finanziaria 2022.

Così come accade per altri Ecobonus, l’incentivo consiste in una detrazione d’imposta che va a coprire fino al 50% delle spese economiche complessive sostenute per gli acquisti. La detrazione può essere calcolata su un importo massimo di 60mila euro. A conti fatti, dunque, il Bonus ha un valore massimo di 30mila euro.

Bonus tende da sole, come funziona

Il Bonus può essere richiesto anche per l’acquisto e l’installazione di più tende da sole su diversi immobili, a patto che facciano riferimento allo stesso proprietario.

Per quanto riguarda il lato fiscale, l’incentivo può essere riconosciuto secondo tre diverse modalità: la detrazione Irpef in 10 anni a rate, la cessione del credito di imposta a un terzo soggetto o lo sconto diretto in fattura.

Bonus tende da sole 2023, chi può fare richiesta

Va sottolineato che non tutti possono fare accesso all’agevolazione. A poter fare richiesta, infatti, sono autorizzati soltanto i seguenti soggetti:

I proprietari di singole unità immobiliari residenziali, ivi compresi i familiari come il coniuge, parenti entro il terzo grado;

I proprietari di parti comuni di edifici residenziali, vale a dire i condomini;

I soggetti che sostengono le spese di riqualificazione energetica;

Chi possiede un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Bonus tende da sole, scadenza e come richiederlo

La richiesta di accesso al Bonus va effettuata online entro la scadenza del 31 dicembre 2024. Per procedere è necessario autenticarsi nell’Area Utenti del sito dell’Enea (clicca qui) e inviando la comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo del dispositivo. Si ricorda che per richiedere il Bonus non è necessaria la presentazione dell’ISEE.