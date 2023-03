Bonus veicoli sicuri 2023 in scadenza, cos’è e come fare domanda

Ultimi giorni per approfittare del Bonus veicoli sicuri 2023. Ecco cos'è, chi può accedervi e quali sono le modalità per richiederlo.

Mancano pochi giorni alla scadenza della presentazione delle domande per accedere al Bonus veicoli sicuri 2023, chiamato anche Bonus Revisione Auto 2023. L’agevolazione compensa l’aumento scattato dal 1° novembre 2021 dei costi per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi. La deadline è fissata per il 31 marzo 2023.

I cittadini, quindi, sono ancora in tempo per richiedere il bonus. Ma quali sono i requisiti e cosa bisogna fare per accedervi? Scopriamolo insieme.

Bonus veicoli sicuri 2023, cos’è e chi può richiederlo

Il Bonus veicoli sicuri 2023 o Bonus Revisione Auto 2023 è un’agevolazione che consente di avere un rimborso di 9,95 euro sui costi di revisioni dei mezzi. L’agevolazione può essere richiesta da tutti i proprietari di veicoli a motore che hanno effettuato la revisione del proprio veicolo, così come disposto dall’articolo 80, comma 8, del Codice della Strada.

In caso in cui il mezzo dovesse essere co-intestato, il Bonus veicoli sicuri 2023 potrà essere richiesto esclusivamente da risulta essere il primo co-intestatario sulla carta di circolazione.

Il contributo può essere richiesto per le revisioni degli autoveicoli fino a 35 quintali, i motoveicoli e i ciclomotori e minibus fino a 15 posti. Il bonus può essere richiesto soltanto una volta e per un solo veicolo.

Bonus veicoli sicuri 2023, come fare domanda

Per presentare la domanda di accesso all’agevolazione è necessario collegarsi all’apposita piattaforma web Bonus Veicoli Sicuri. Così come sottolineato dalle istruzioni presenti sul sito, “l’accesso all’area riservata avviene esclusivamente con SPID con livello di sicurezza 2, CNS e CIE“.

Una volta effettuato il login, il proprietario del veicolo dovrà compilare il modulo messo a disposizione dalla piattaforma. Il rimborso della spesa verrà versato sul conto corrente che sarà stato indicato nel modulo. Il portale sottolinea come “dalle ore 9 del 3 aprile 2023 sarà possibile richiedere esclusivamente il contributo per le revisioni effettuate nel corso del 2023“.