Bonus zanzariere 2023, contributo rinnovato: cos’è e chi può richiederlo

Disponibile l'agevolazione del Bonus zanzariere 2023, ecco di cosa si tratta e come può essere richiesta. La guida completa.

Mancano soltanto poche settimane all’arrivo dell’estate e, come ogni anno, oltre al caldo e al sole rovente, la bella stagione porta con sé anche il problema delle zanzare. Un ottimo rimedio per contrastare la proliferazione degli insetti nelle abitazioni è quello dell’installazione delle zanzariere, dispositivi che possono essere applicati sugli infissi come porte e finestre.

Esistono diverse tipologie di zanzariere con prezzi variabili. Questi ultimi possono essere ammortizzati richiedendo il Bonus zanzariere 2023, un incentivo che è stato rinnovato anche per quest’anno. Ma come funziona il bonus e come può essere richiesto?

Bonus zanzariere 2023, cos’è

Innanzitutto, va detto che il Bonus zanzariere 2023 non è un vero e proprio bonus. Ecco corrisponde, infatti, a una serie di agevolazioni che possono portare a una detrazione fiscale IRPEF fino al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di una zanzariera su finestre e porte finestra, con schermature solari o chiusure tecniche mobili oscuranti. L’agevolazione in questione rientra nel Bonus tende da sole 2023 che, a sua volta, fa parte del cosiddetto Ecobonus.

Nel caso in cui si acquistino delle zanzariere in grado di proteggere anche dalla luce del sole, l’intervento effettuato viene considerato tra quelli finalizzati all’efficientamento energetico di un’abitazione. Per questo motivo potrà essere richiesta l’agevolazione.

Bonus zanzariere 2023, limite di spesa

In tal caso, vengono utilizzati gli stessi meccanismi di detrazione diretta: sconto in fattura o cessione dei credito per i bonus edilizi. L’agevolazione, a queste condizioni, prevede un limite di spesa massimo di 60mila euro per abitazione.

Il limite massimo di spesa sostenibile prevede, tra gli interventi, l’acquisto e l’installazione di sistemi schermanti, l’eventuale rimozione di sistemi già esistenti

Bonus zanzariere 2023, beneficiari

Il Bonus zanzariere 2023 può essere richiesto da tutti i cittadini, a prescindere dall’ISEE. Devono comunque essere rispettate determinate condizioni, tra le quali:

Essere proprietari di singole unità immobiliari residenziali, compresi familiari come coniuge e parenti entro il terzo grado;

Risultare proprietari di parti comuni di edifici residenziali come i condomini;

Possedere un diritto reale sulle unità immobiliari che costituiscono l’edificio.

Bonus zanzariere 2023, come richiederlo

Il Bonus zanzariere 2023 è disponibile fino al 31 dicembre 2024. La misura, infatti, è stata prorogata per due anni. Per richiedere l’agevolazione è necessario inviare una comunicazione all’Enea con i dati dell’intervento a opera del beneficiario della detrazione fiscale e di un tecnico intermediario. La comunicazione va effettuata entro 90 giorni dal termine dei lavori o dall’avvenuto collaudo.

Foto di Pexels da Pixabay