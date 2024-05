Bonus Zanzariere 2024, come funziona e quali sono i requisiti

Il bonus zanzariere è pensato per ccntribuire a migliorare l'efficienza energetica degli immobili: ecco come funziona e come ottenerlo

Il bonus zanzariere del 2024 è un’agevolazione per promuovere l’installazione di zanzariere che contribuiscano a migliorare l’efficienza energetica degli immobili. Questa agevolazione fiscale, parte dell’Ecobonus già esistente, copre il 50% della spesa sostenuta ( detrazione Irpef (o Ires) per l’acquisto e l’installazione di zanzariere, fino a un limite di 60.000 euro di spesa per unità immobiliare. È fondamentale che le zanzariere acquistate siano modelli che permettono un risparmio energetico, in particolare quelli con schermatura solare e un indice GTOT inferiore al 0,35%. Altri criteri includono la non rimovibilità dei dispositivi e l’installazione a copertura di superfici vetrate.

Come ottenere il bonus

Per ottenere il bonus, non sono richiesti particolari requisiti di reddito. L’unico vincolo significativo riguarda la tipologia di zanzariera, che urge sia idonea a ridurre i consumi energetici dell’edificio. Una volta selezionato il modello appropriato, è necessario che i pagamenti siano tracciabili e documentati adeguatamente. Per accedere all’agevolazione, bisogna inviare una comunicazione all’Enea entro 90 giorni dal completamento dei lavori, procedura che generalmente viene gestita da un professionista. La documentazione da presentare comprende una descrizione dettagliata dell’intervento e un verbale di collaudo.

Bonus valido fino al 31 dicembre 2024

Il bonus zanzariere 2024 è valido fino al 31 dicembre 2024 e consente di detrarre il 50% della spesa sostenuta non solo per l’acquisto delle zanzariere, ma anche per l’installazione, la rimozione e lo smaltimento degli impianti preesistenti, nonché per eventuali lavori accessori. La soglia massima di spesa ammissibile è di 60.000 euro per ogni immobile, permettendo una detrazione massima di 30.000 euro. Questo livello di spesa elevato è giustificato dal fatto che i requisiti per ottenere il bonus sono allineati a quelli più ampi dell’Ecobonus. Per i beneficiari, la detrazione ottenuta può essere distribuita in dieci anni, facilitando così la gestione fiscale dell’agevolazione. Attraverso l’adeguamento dei criteri di eleggibilità e la chiara definizione delle procedure da seguire, il bonus zanzariere 2024 si propone come un incentivo significativo per gli investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, contribuendo al contempo alla lotta contro le zanzare in modo ecologico ed economicamente vantaggioso.

