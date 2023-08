Brandisce coltello e minaccia passanti, denunciato tunisino Ragusa

I militari sono intervenuti a Punta Braccetto dove era stato segnalato un 30enne in stato di agitazione che brandiva un coltello

Un 30enne tunisino è stato denunciato dai carabinieri a Ragusa con l’accusa di lesioni, violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. I militari sono intervenuti a Punta Braccetto dove era stato segnalato un uomo in stato di agitazione che brandiva un coltello.

L’intervento die carabinieri

Giunti sul posto, hanno trovato lo straniero, in evidente stato di alterazione psicofisica e senza documenti, che importunava i passanti. Addosso aveva un coltello a serramanico di 16 centimetri che è stato sequestrato. Fatto salire sulla gazzella per essere condotto in caserma l’uomo ha inscenato un malore, scagliandosi poi contro i militari e aggredendoli per guadagnarsi la fuga. Bloccato e condotto in caserma, è stato denunciato.