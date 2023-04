Adrano, non si ferma all’alt e ha un coltello a serramanico: denunciato

Un 32enne non si ferma all’alt di alcuni agenti e fugge. Nel pomeriggio di ieri ad Adrano i poliziotti del Commissariato hanno agito.

Un 32enne non si ferma all’alt di alcuni agenti e fugge. Nel pomeriggio di ieri ad Adrano i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza del posto stavano effettuando straordinari servizi per il controllo del territorio quando hanno notato l’uomo che viaggiava a bordo di auto. Il soggetto inizialmente ha rallentato e alla fine ha accelerato dirigendosi nella zona del centro cittadino. È stato così ingaggiato un inseguimento finito in via Roma con il fermo dell’individuo. Dalla perquisizione personale è emersa la presenza di un coltello a serramanico. Il 32enne, con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, non ha saputo spiegare le motivazione del possesso dell’oggetto. Dunque è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di strumenti atti a offendere. La legge prevede per tale crimine l’arresto sino a un anno e una sanzione pecuniaria fino a 10.000 euro.