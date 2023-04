Brandisce katana contro i propri familiari: carabinieri fermano 37enne

Il gesto in seguito ad un litigio per futili motivi

Un gesto inconsulto, che poteva costare caro senza il tempestivo intervento dei dei carabinieri della Compagnia piovese. A perdere la calma, in preda alla foga del momento dovuta a un banale litigio in casa, è un 37enne di origine marocchine. L’uomo è arrivato a impugnare un katana, la spada giapponese, arrivando a brandirla in modo minaccioso verso i propri familiari. Prima che la vicenda potesse degenerare, allertati da qualcuno, sono intervenuti i militari.

Grande professionalità

Con grande delicatezza e professionalità sono riusciti a farlo calmare e a convincerlo, dopo alcuni minuti di serrata trattativa verbale durante la quale lo hanno fatto ragionare sulle possibili conseguenze del gesto, a farlo infine desistere e a consegnare loro l’arma.