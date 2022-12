Brasile, Lula annuncia cinque ministri suo prossimo governo

Il presidente eletto ha annunciato i primi nomi per il governo che formerà dopo il suo insediamento alla guida del Brasile

Il presidente eletto, Luiz Inácio Lula da Silva, ha annunciato i primi cinque nomi per il governo che formerà dopo il suo insediamento alla guida del Brasile il prossimo 1 gennaio. Tra questi figurano il sindaco di San Paulo, Fernando Haddad, come ministro delle Finanze e José Múcio Monteiro ministro della Difesa.

Mauro Vieira e Flavio Dino tra papabili

“Ho deciso di presentare alcuni nomi di ministri e la prossima settimana ne presenterò altri e domenica ci riuniremo per decidere il numero di ministri e sottosegretari che nomineremo”, ha dichiarato Lula che in un primo momento aveva detto che avrebbe iniziato ad indicare i nomi dei suoi futuri ministri solo dopo il 12 dicembre, quando il Tribunale Superiore Elettorale ratificherà definitivamente la vittoria elettorale su Jair Bolsonaro. Tra gli altri nomi indicati c’e’ quello di Mauro Vieira, che tornerebbe al dicastero degli Esteri, già coperto durante il governo di Dilma Rousseff, e quello di Flavio Dino per la Giustizia.