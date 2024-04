Bambina di cinque anni si perde e viene adescata da un pedofilo: arrestato 19enne

Adesso, il 19enne dovrà rispondere di violenza sessuale su minore e, per il momento, è stato disposto dal pm di Brescia il trasferimento in carcere per il rischio di reiterazione del reato

Sfuggita dagli occhi dei genitori, una bambina di cinque anni è stata abusata da un pedofilo di 19 anni in una piazza del paese Bassa bresciana. Questo, è quanto ricostruito da “Il Giornale di Brescia”. Secondo il quotidiano locale, la piccola è stata ritrovata dai genitori in compagnia del giovane letteralmente nudo che la stava abbracciando.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Bambina di cinque anni si perde e viene adescata da un pedofilo

Lo scorso 27 aprile, una bambina di appena cinque anni sarebbe stata abusata da un ragazzo di 19 anni in una piazza del paese Bassa bresciana. Come ricostruito dai diversi giornali lombardi, la piccola era sfuggita dal controllo dei genitori. Una volta dispersa, sono stati chiamati i soccorsi prima della macabra scoperta: la piccola era insieme a un giovane, praticamente nudo, che la stava abbracciando.

In arresto un 19enne per violenza sessuale

Il pedofilo è stato immediatamente arrestato in flagranza di reato. Adesso, il 19enne dovrà rispondere di violenza sessuale su minore e, per il momento, è stato disposto dal pm di Brescia il trasferimento in carcere per il rischio di reiterazione del reato. La bimba, invece, è stata accompagnata in ospedale e affidata ai genitori. Secondo le prime ricostruzioni, i medici non avrebbero riscontrato lesioni evidenti sul corpo della giovane vittima.