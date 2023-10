Brindisi-Catania, decisa la data del recupero: si attende il comunicato della Lega Pro

Decisa la data del recupero di Brindisi-Catania, il match che era stato rinviato a causa del doppio incendio allo stadio "Iacovone".

Verrà giocata con molta probabilità mercoledì 1° novembre il match tra Brindisi e Catania, la gara che era stata rinviata a data da destinarsi dopo il doppio incendio scoppiato allo stadio “Iacovone” di Taranto. L’impianto tarantino avrebbe infatti dovuto ospitare il confronto a causa dell’inabilità dello stadio del Brindisi.

Brindisi-Catania, nelle prossime ore l’ufficialità

La Lega Pro avrebbe infatti scelto tale giorno per recuperare la partita tra pugliesi e siciliani. Inizialmente, così come riportato da diversi media locali, erano state valutate le possibili date dell’11 o del 18 novembre.

Brindisi-Catania si svolgerà quasi sicuramente nel pomeriggio, alle ore 14 o alle 15, allo stadio “Fanuzzi”. Nelle prossime ore la Lega Pro dovrebbe rendere noto un comunicato nel quale verranno ufficializzate la data e l’ora del recupero.

Il tour del force del Catania

Prima dell’incontro del 1° novembre il Catania di mister Tabbiani – che attualmente naviga in acque limacciose, nella seconda metà di classifica del Girone C di Serie C – affronterà il Taranto allo stadio “Angelo Massimino” domenica 22 ottobre.

Poi, mercoledì 25, sarà la volta della trasferta contro il Monterosi e, domenica 29 novembre, nuovamente ritorno tra le mura amiche per incontrare l’Avellino. Un vero e proprio tour de force per la formazione rossazzurra, chiamata a riscattare le recenti prestazioni deludenti.