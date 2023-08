Brutto incidente a Palermo: camion si scontra con auto e la trascina per 15 metri

Violento scontro in via Crispi a Palermo tra un mezzo pesante ed una Fiat Panda: la vettura sarebbe stata trascinata per diversi metri

Un bruttissimo incidente si è verificato poco dopo le 17 a Palermo, precisamente all’altezza di via Crispi.

A scontrarsi, secondo quanto appreso sarebbero stati un camion con rimorchio e un’auto: il sinistro sarebbe avvenuto in zona molo Sammuzzo, dinanzi agli uffici della Capitaneria di porto.

La macchina è stata trascinata per 15 metri nell’incidente

A seguito dell’impatto, la macchina – si tratterebbe di una Panda arancione – è stata trascinata per circa 15 metri.

Da un primo bilancio dell’accaduto, fortunatamente, non ci sono feriti.

Inevitabili però le ripercussioni sul traffico nella carreggiata in direzione del porto.