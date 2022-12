Buzzanca, il figlio Massimiliano: “Da mesi non mi riconosceva, prima di morire ha detto ti amo”

"Non è vero che si era rotto il femore, quando non è la famiglia a parlare le notizie sono campate in aria", ha detto Massimiliano

Ricordi commossi per Lando Buzzanca questa mattina a ‘Storie Italiane’ su Rai1. Ai microfoni della trasmissione di Eleonora Daniele è intervenuto il figlio Massimiliano, insieme a tanti amici e colleghi del celebre attore scomparso ieri. “Non è vero che si era rotto il femore, quando non è la famiglia a parlare le notizie sono campate in aria. È scivolato dalla sedia a rotelle, non sappiamo ancora come e perché, e ha sbattuto la testa. Il suo corpo si è spaventato per questa caduta e, come accade a tutti gli uomini di quell’età che hanno un trauma, il fisico ha risentito della situazione”.

Il figlio: “Papà non ci riconosceva più da mesi”

Prosegue il racconto di Massimiliano Buzzanca: “Papà non ci riconosceva più da mesi – ha raccontato Massimiliano – ma credo abbia avuto un moto di riconoscimento sabato e credo, e spero, mi abbia riconosciuto quando lo abbiamo trasportato a Villa Speranza dal Gemelli. Poco prima che arrivasse la lettiga stava ‘lallando’, non si capiva quello che diceva. A un certo punto mi ha guardato e mi ha detto tre volte ti amo… Che, per un uomo che non ha mai detto ti amo nemmeno alla propria moglie, mi è sembrato strano. Non ho capito se quel ‘ti amo’ fosse un ‘ti voglio bene’ perché mi aveva riconosciuto. Io da figlio spero e credo di sì. Non si sa realmente cosa mi volesse dire, io credo e spero che mi volesse dire ‘ti voglio bene’. Ma lo sa soltanto lui quello che mi ha detto”.