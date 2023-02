Choc in piazza, trovato corpo carbonizzato nel Messinese: indagini in corso

Sono in corso gli accertamenti per risalire all'identità del cadavere carbonizzato trovato nelle scorse ore a Merì, nel Messinese.

Un corpo carbonizzato è stato ritrovato nella serata di giovedì 16 febbraio in piazza Italia ’90 a Merì, piccola località in provincia di Messina. A compiere la scoperta sono stati i carabinieri, i quali hanno provveduto a isolare l’area per provvedere alle operazioni.

Corpo carbonizzato, le ipotesi degli inquirenti

Non sarebbero ancora note l’età e l’identità della persona deceduta, la quale non avrebbe avuto con sé documenti di riconoscimento. A dal proposito sono in corso le indagini dei militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto.

Al momento gli inquirenti non escluderebbero nessuna pista, compresa quella dell’estremo gesto, e si attendono i risultati degli accertamenti sul cadavere per riuscire a fare piena luce su quanto accaduto.

Maggiori dettagli sul ritrovamento del corpo carbonizzato a Merì potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.