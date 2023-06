Cade dal 16° piano e si schianta su terrazzo: tragica fine per un uomo

Sul posto i vigili del fuoco le forze dell'ordine per le indagini di rito.

Un volo fatale, dal sedicesimo piano di un grattacielo ubicato nel centro cittadino di San Donà di Piave in provincia di Venezia. Stamattina, martedì 6 giugno, verso le 9, la tragedia si consuma ai danni di un uomo, dai testimoni visto sulla sommità del condominio. Sembra che, all’improvviso, si sia buttato di sotto da un’altezza di circa 50 metri andandosi a schiantare, mortalmente, su di un terrazzo posto al primo piano.

Soccorsi vani

Nonostante i celeri soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare, con i sanitari del 118 costretti a constatarne la morte. Sul posto sono poi intervenute i vigili del fuoco le forze dell’ordine per le indagini di rito.