Calciatore arrestato per stupro a Milano: andava al parco in cerca di “prede”

La totale assenza di freni inibitori ha indotto il Gip a confermare la reclusione

E’ una brutta vicenda a sfondo sessuale quella consumata a Milano nella notte tra domenica 22 e lunedì 23 ottobre. Protagonista Stanislav Bahirov, 25enne nato in Ucraina, calciatore (ormai ex) della Vogherese in serie D. L’uomo deve rispondere dell’accusa pesantissima di violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze alcoliche. Ma non solo, considerata la giovane età della vittima – 19 anni – e che la stessa soffra anche di patologie psichiatriche che la rendono più vulnerabile.

Nei guai

L’abuso, dopo averla fatta ubriacare è avvenuto nell’area cani del parco Wanda Osiris, in zona piazzale Istria. A poche centinaia di metri dall’abitazione dove il giocatore vive con la sua famiglia. Il Gip ha deciso che dovrà restare in carcere, considerato il pericoloso atteggiamento che lo ha visto, dopo avere consumato il rapporto non consensiente, aggirarsi ancora nel parco in cerca di “prede”. Bahirov, secondo la legge ha dimostrato “totale assenza di freni inibitori e di particolare determinazione a delinquere”. Tant’è che avrebbe abusato di una donna che in più occasioni, durante la loro conversazione, aveva espresso la propria contrarietà a qualsiasi tipo di contatto sessuale.