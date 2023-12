Abuso sessuale su studente disabile, prof di sostegno condannata a 6 anni

I fatti contestati alla donna, finita a processo per violenza sessuale su un minore, risalgono al 5 novembre 2019

Aveva violentato uno studente minorenne di 17 anni con un handicap cognitivo, che aiutava negli studi, mentre erano da soli in un’aula scolastica: per questo motivo il Tribunale di Firenze ha condannato un’insegnante di sostegno, oggi cinquantenne, a 6 anni di reclusione, con il divieto per altri due anni di insegnare nelle scuole e anche di avere accesso ai i luoghi frequentati da minori. Il giudici hanno assegnato alla vittima una provvisionale di 10mila euro, in attesa della quantificazione dl danno in sede civile. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 8 anni. La notizia della sentenza è riportata questa mattina dai quotidiani locali.

I fatti

I fatti contestati alla donna, finita a processo per violenza sessuale su un minore, aggravata dalle condizioni di inferiorità psichica del giovane e anche dall’abuso dei poteri connessi alla posizione dell’insegnante, risalgono al 5 novembre 2019 e si sarebbero svolti in un’aula di una scuola della provincia di Firenze frequentata dal ragazzo. L’insegnante, secondo l’accusa, avrebbe iniziato a baciare lo studente con il quale, alla fine, avrebbe avuto un rapporto sessuale completo. Il diciassettenne raccontò il fatto in famiglia e poi a uno psichiatra che lo seguiva. E confermò questa versione in incidente probatorio. Per l’insegnante, invece, sarebbe stato il minorenne a iniziare l’approccio culminato nel rapporto sessuale.