Lei dice no al rapporto sessuale, lui la picchia fratturandole il naso: arrestato 35enne

Il compagno della donna aveva già esercitato violenza nei confronti della vittima: adesso si trova in carcere

Un 35enne è stato arrestato a Monza con l’accusa di aver aggredito e picchiato la compagna.

L’uomo avrebbe fratturato il naso alla donna soltanto perché lei si era rifiutata di avere un rapporto sessuale e avrebbe minacciato di lasciarlo.

La donna aveva già denunciato il compagno



La vittima della violenza, 42 anni, aveva già denunciato il compagno per violenze e l’aveva allontanato, salvo poi perdonarlo e tornare con lui appena qualche mese fa.

La donna, stanca di vessazioni e aggressioni, aveva deciso quindi di invitarlo a casa per un incontro chiarificatore. Proprio in quel momento, però, l’uomo si sarebbe infuriato quando lei ha deciso di tirarsi indietro da un rapporto intimo, iniziando a colpirla a pugni, fino a fratturarle il setto nasale. Lei è riuscita a chiedere aiuto al 112 rintanandosi in bagno.

I carabinieri hanno arrestato il 38enne violento



La 42enne ha aperto la porta ai carabinieri in lacrime, col volto tumefatto e sanguinante. “Credevo di provare ancora amore” le parole che avrebbe riferito ai militari, che hanno provveduto ad arrestare e portare in carcere il 35enne con alle spalle diversi precedenti penali.