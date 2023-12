Volano fendenti tra i passanti in centro: minorenne accoltellato finisce in ospedale

A coadiuvare gli investigatori saranno le telecamere presenti in zona

E’ Padova, in Veneto, a salire ancora una volta alla ribalta della cronaca nera per l’ennesima rissa tra minorenni. Nel parapiglia tra i giovanissimi contendenti spunta pure un coltello, e, a causa di un fendente uno di loro finisce in ospedale. La violenza nella serata del 9 dicembre, in Riviera Ponti Romani, nel cuore di Padova. All vista della desolante scena, i passanti, basiti, non hanno esitato ad avvisare le forze dell’ordine. All’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile, dopo un fuggi fuggi generale, sono stati identificati tre minorenni, uno residente a Padova, due in Provincia.

Mani ferite

Trasportato d’urgenza in ospedale uno dei giovani presentava ferite da taglio ad una mano. Gli altri due minorenni sono invece in attesa di essere riaffidati ai genitori. Sono ora in corso le indagini da parte dei militari. Durante gli accertamenti i carabinieri non hanno trovato alcun coltello, nonostante le ferite riportate da uno dei minori. A coadiuvare gli investigatori per fare chiarezza, saranno le telecamere della zona.