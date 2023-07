Checco Zalone derubato a Padova: “Neanche le mutande mi hanno lasciato”

Disavventura per Checco Zalone: il comico pugliese è stato derubato a Padova dove è attualmente in scena con il suo show teatrale

Disavventura per Checco Zalone.

Il comico pugliese, infatti, ha raccontato di essere stato derbuato a Padova.

Zalone, impegnato con il suo show “Amore + Iva” che da novembre sta portando in giro per l’Italia,ha narrato l’accaduto ai suoi fan direttamente dal palco.

Checco Zalone: “Hanno aperto la mia macchina e si sono portati via tutto”

“Volevo ringraziare per l’accoglienza – le parole dell’attore – Ieri per farmi sentire a casa, a Padova, mi hanno aperto la macchina e si sono portati via tutto. Neanche le mutande mi hanno lasciato. Davvero eh, mica sto scherzando”, ha detto il comico pugliese.

Il pubblico ha inizialmente pensato a una battuta. Invece, è tutto vero. Secondo quanto riportano i siti locali, i ladri hanno aperto l’auto del comico e portato via tutto, anche le valigie. Dopo la scoperta, Zalone si è recato in caserma per denunciare il furto.