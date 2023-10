Rubano motorini vicino al tribunale di Palermo ma vengono ripresi da telecamere: 2 arresti

Uno dei due, un 39enne, ha cercato di evitare l’arresto colpendo ripetutamente i carabinieri e tentando la fuga

Rubano due motocicli nei pressi del palazzo di giustizia di Palermo ma, attraverso il sistema di videosorveglianza, vengono notati dai carabinieri in servizio in tribunale e arrestati. Per i due palermitani, di 39 e 44 anni, l’accusa è di furto aggravato e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il provvedimento

Uno dei due infatti, il 39enne, ha cercato di evitare l’arresto, colpendo ripetutamente i carabinieri e tentando la fuga. Gli arresti sono stati convalidati dal gip che ha applicato la custodia cautelare in carcere per il più giovane e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per l’altro.