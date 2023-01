Cadono calcinacci da viadotto sulla Palermo-Agrigento, auto sfiorate

Momenti di apprensione per gli automobilisti in transito sulla Palermo-Agrigento. Alcune vetture sarebbero state sfiorate dai calcinacci.

Dei pezzi d’intonaco di un viadotto, bretella dell’autostrada A19, sono caduti sulla Strada Statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza della località di Villabate, nel Palermitano.

I fatti si sono verificati ieri sera e soltanto per un puro caso non sono state colpite le auto in transito. I calcinacci sarebbero precipitati da un’altezza di cinque metri. A segnalare l’accaduto ai vigili del fuoco sono stati gli stessi automobilisti.

L’intervento dei vigili del fuoco

I pompieri sono dunque intervenuti sul luogo dove si è verificato il crollo dei calcinacci e hanno provveduto a rimuovere i detriti che avrebbero potuto causare problemi ai mezzi in transito.

Presenti anche gli agenti della Polizia Stradale e gli operai dell’Anas per decidere quali interventi effettuare per mettere in sicurezza il viadotto.

Foto di repertorio