Calcio, coppa Italia serie D, Ottavi: domani Lamezia-Trapani

Con la partita degli Ottavi di Finale della Coppa Italia Serie D Lamezia-Trapani, in programma domani mercoledì 25 gennaio alle 14.30, la lista delle squadre qualificate ai quarti è quasi completa. L’ultimo accoppiamento degli ottavi Cavese-Francavilla si giocherà mercoledì 1 febbraio alle 14.30. I quarti di finale si disputeranno il 22 Febbraio.

Come da regolamento le partite sono di sola andata, il percorso della competizione si sviluppa seguendo lo schema del tabellone principale. In caso di parità al termine dei 90′ saranno i rigori a decidere la squadra qualificata al turno successivo.