Calcio, la leggenda dello Zambia Mulala muore sbranato dai suoi cani

La leggenda del calcio in Zambia, Philemon Mulala, è morto nella sua casa in Sudafrica dopo essere stato sbranato dai suoi 3 cani in giardino

Tragedia in Sudafrica. La leggenda del calcio in Zambia, Philemon Mulala, è stato trovato morto nella sua casa di Lichtenburg.

L’ex giocatore, stando a quanto appreso dal capitano della Polizia Locale, Sam Tselanyane, sarebbe stato sbranato dai suoi tre cani.

La moglie ha scoperto il corpo di Mulala

A scoprire il corpo del marito è stata la moglie che, insospettitasi del suo mancato rientro nel loro appartamento, lo ha trovato riverso in giardino.

La donna, pur avendo sentito gli animali abbaiare, non aveva dato peso alla cosa in quanto “la casa confina con una strada trafficata e i cani abbaiano spesso ai pedoni e ai veicoli di passaggio”.

Se ne va così, in modo tragico, un calciatore simbolo di un paese intero, protagonista nella cavalcata dello Zambia sino alla vittoria nella East and Central Africa Challenge Cup del 1984.