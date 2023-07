Calciomercato Catania, tra conferme e nuovi arrivi: ecco su chi sta lavorando Laneri

Luglio sarà un mese chiave per la costruzione dell’organico del Catania tra riconferme e nuovi arrivi: le ultime indiscrezioni

La costruzione del Catania 2023/24 è solo agli inizi. Ufficializzato Luca Tabbiani come nuovo allenatore – il tecnico genovese è stato per la prima volta in città nei giorni scorsi – il direttore sportivo rossazzurro Antonello Laneri è al lavoro per allestire una rosa che possa essere competitiva per il campionato di Serie C. Tanta carne al fuoco, tra le conferme dei protagonisti della scorsa stagione e alcuni innesti che saranno perfezionati nelle prossime ore.

Da Rapisarda a Sarao, chi resta?

Da ciò che filtra, la rosa del Catania sarà profondamente rivista: dei 24 elementi che saranno parte della “lista calciatori professionisti” da consegnare alla Lega Pro, le pedine già in organico nella scorsa stagione dovrebbero essere circa una decina. Alcuni rossazzurri, da Francesco Rapisarda, Filippo Lorenzini e Alessio Castellini fino a Marco Palermo, Giuseppe Rizzo, Manuel Sarao e Andrea Russotto, sembrano già avere la riconferma in tasca: manca, naturalmente, l’ufficialità, ma l’intendimento della dirigenza parrebbe questo. Per altri quattro calciatori, invece, la situazione è in evoluzione: per Marco Chiarella e Mattia Vitale bisogna trovare la soluzione con le rispettive società (Pescara e Sampdoria) ma entrambi hanno dato il loro assenso rispetto alla prosecuzione dell’avventura in maglia rossazzurra. Il Catania vorrebbe tenere anche Klavs Bethers, che è nel mirino anche di altri club, mentre su Giuseppe De Luca potrebbe essere decisivo proprio il parere di Tabbiani.

Calciomercato Catania, intanto è vicino Rocca

Oltre alle riconferme, Laneri ragiona sui possibili arrivi. L’identikit è chiaro, la dirigenza pescherà calciatori che possano risultare funzionali all’idea di calcio di Tabbiani. Il più vicino è Michele Rocca, centrocampista classe ’96 che si è svincolato negli ultimi giorni dal Novara. Elemento di corsa e inserimento, Rocca vanta una buona esperienza in Serie C (ultime tre stagioni tra Novara, appunto, e Foggia) ed in Serie B (78 presenze complessive tra Livorno, Lanciano e Latina): nel 4-3-3 del tecnico genovese, lo si può immaginare nel ruolo di mezzala (preferibilmente sinistra). Laneri non si fermerà qui, anche perché, da qui al termine del mercato, si può ipotizzare l’arrivo di 10-15 nuovi calciatori. Luglio sarà un mese intenso, quello che vedrà porre le basi del Catania 2023/24.