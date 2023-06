Catania, inizia l’era Tabbiani: il nuovo tecnico arrivato in città

Il nuovo allenatore del Catania, Luca Tabbiani, è atterrato in città. Ieri sera l'arrivo all'aeroporto Bellini.

Il nuovo allenatore del Catania, Luca Tabbiani, è arrivato in città. L’ex tecnico del Fiorenzuola è atterrato ieri sera all’aeroporto Vincenzo Bellini del capoluogo etneo, accolto da una rappresentanza della società e dai tifosi rossazzurri che gli hanno voluto dare il benvenuto.

Visibilmente emozionato, a Luca Tabbiani è stata consegnata immediatamente una sciarpa rossazzurra che ha voluto subito indossare al collo.

Tabbiani: “Si percepisce l’amore dei catanesi”

“Bellissimo, ho visto gente all’aeroporto, tante richieste di foto. Si percepisce, appena si arriva, la passione che hanno i catanesi nei confronti del Catania“, ha sottolineato Tabbiani ai canali ufficiali del club.

Il nuovo allenatore rossazzurro ha poi ribadito di essersi già confrontato con la dirigenza in merito al progetto da portare avanti ai piedi dell’Etna, partendo da come dovrà essere composta la nuova rosa che dovrà affrontare il campionato di Serie C.

“A me piace una squadra che va a cercare di prendere palla il prima possibile, a cercare di avere un po’ di dominio della partita, di cercare soluzioni per essere offensivi e, soprattutto, propositivi” andando a correre in avanti “con o senza palla. Questo è quello che cercheremo di fare con i ragazzi”, ha aggiunto Tabbiani.

Fonte foto: Facebook – Catania FC