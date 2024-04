Operaio modicano muore in ospedale: investito da liquido infiammabile

Muore un operario dopo qualche giorno da un incidente. Si tratta del 38enne modicano Alessandro Brafa. Lascia moglie e figli.

Un operario dopo qualche giorno da un incidente ha perso la vita. Si tratta del 38enne di Modica, Alessandro Brafa. Il 23 aprile l’uomo stava lavorando in una casa di via Iachinoto Saverio quando, per ragioni ancora da verificare, è stato investito da un liquido infiammabile. Il modicano è stato ricoverato in ospedale a Catania. Le ustioni riportate, però, sono state fatali: il 38enne è deceduto in queste ore. Brafa lascia la moglie e due figli. Tanti i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa.