Brucia il portone di casa di un pensionato, trovato liquido infiammabile: si cerca l’autore

Si cercano i possibili autori dell'incendio appiccato a Campobello di Licata. Secondo i militari non vi sarebbero dubbi sulla mano dolosa.

Atto intimidatorio nei confronti di un pensionato a Campobello di Licata, in provincia di Agrigento. Ignoti, infatti, hanno preso di mira il portone dell’abitazione dell’uomo provocando un incendio.

I fatti si sono verificati nella notte tra sabato e domenica scorsi. Fortunatamente, le fiamme causate dall’atto incendiario si sarebbero spente da sole e non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Si segue la pista dolosa

Sul posto si sono comunque presentati i carabinieri a seguito della denuncia della vittima. I militari hanno quindi recuperato e sequestrato una bottiglietta di plastica e del liquido infiammabile.

Elementi che fanno intendere come dietro le fiamme appiccate al portone di casa dell’uomo possa esservi, evidentemente, una mano dolosa. Sono attualmente in corso le indagini per riuscire a risalire agli autori dell’intimidazione.