Messina, litigio per un parcheggio finisce in aggressione: una denuncia

Nelle scorse ore, a Messina, una inziale e banale lite tra automobilisti si è trasformata in una vera aggressione, finendo con denunce per minacce e danneggiamento aggravato. La vittima della vicenda è una donna che, come ricostruito, ha avuto questo litigio con un uomo a causa di un parcheggio.

Messina, lite per un parcheggio finisce con l’aggressione

Litigio finito con minacce e aggressione su una strada della zona a sud di Messina. E’ quanto accaduto nelle scorse ore nella città messinese, con una donna che avrebbe subito la rabbia di un uomo a causa di un parcheggio. Quest’ultimo, dopo un litigio verbale, si sarebbe armato di un martelletto frangi-vetro e avrebbe iniziato a danneggiare l’auto della donna. Così, l’uomo ha di fatto frantumato il vetro dell’automobile della vittima, per poi minacciarla.

L’aggressore è stato denunciato

A seguito di quanto accaduto, sono intervenuti immediatamente i militari. Arrivate sul posto, le autorità hanno inizialmente provveduto all’identificazione dell’uomo, quindi – una volta accertato il tutto – è stata fatta la denuncia e disposto l’aggressore all’autorità giudiziaria. L’accusa ai danni dell’uomo è quella di minacce e di danneggiamento aggravato nei confronti della donna.