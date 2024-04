Ritrovato il cadavere di un uomo tra Vulcano e Milazzo: nelle prossime ore l’identificazione

Dopo essere stato recuperato, presto scatteranno le procedure di riconoscimento

Dopo aver ritrovato un uomo nelle scorse settimane, ancora un cadavere è stato rilevato nelle acque tra Milazzo e Vulcano. Dopo essere stato segnalato dalla Capitaneria di Porto di Milazzo, è scattato l’intervento del recupero del corpo con una motovedetta e un gommone.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un uomo con diversi tatuaggi, elemento utile per procedere all’identificazione. Il corpo, è stato adesso trasportato al Policlinico per le procedure di riconoscimento. Nelle prossime ore dunque, potrebbero esserci delle novità su quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni, il cadavere dell’uomo trovato in mare nel tratto tra Milazzo e Vulcano avrebbe diversi tatuaggi. Questo, potrebbe essere utile per identificare la persona coinvolta in questo incidente. Nelle prossime ore, saranno fatte tutte le verifiche del caso.