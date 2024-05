Messina, incidente stradale tra San Filippo e Tremestieri: agente di polizia in gravi condizioni

Al Policlinico si è radunata una folla di colleghi per dare supporto ai familiari del 32enne costretto a lottare tra la vita e la morte

Sono in corso le ricerche della Polizia Stradale di Messina per rintracciare il pirata della strada che nelle prime ore di questa mattina ha travolto un agente che rientrava a casa per fine turno. L’incidente si è verificato in tangenziale tra gli svincoli di San Filippo e Tremestieri. Il guidatore a bordo dell’autovettura è fuggito dopo l’impatto. L’agente versa in condizioni critiche.

Incidente stradale a Messina: le condizioni dell’agente

Si trova ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Messina l’agente di 32 anni della Polizia Stradale che alle prime ore di questa mattina è stato travolto in un violentissimo impatto da un pirata della strada sulla tangenziale di Messina e in direzione Catania, tra gli svincoli autostradali di San Filippo e Tremestieri.

Incidente a Messina: la ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, l’agente di 32 anni aveva da poco terminato il servizio e stava rientrando presso la propria abitazione. Per ragioni e con una dinamica ancora tutta da chiarire, l’uomo è stato colpito in pieno da un’altra auto che è poi fuggita in seguito all’impatto. Sul luogo dell’incidente è stato immediato l’intervento di alcuni automobilisti di passaggio in tangenziale e che hanno prestato le prime cure all’uomo, ancora riverso sull’asfalto.

Subito dopo è giunta la chiamata al 118 per richiedere l’intervento dei sanitari. Il giovane poliziotto è stato trasportato in codice rosso in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Messina, adibito agli interventi per gravi casi di politrauma. Secondo fonti mediche, l’uomo avrebbe riportato un violentissimo trauma cranico e un trauma facciale e si trova al momento a lottare tra la vita e la morte al pronto soccorso del Policlinico di Messina.

Avviate le indagini: si cerca il pirata della strada

Sono nel frattempo scattate anche le indagini a tappeto per risaltare all’identità del pirata della strada autore dell’incidente e subito dileguatosi dopo l’impatto. Fondamentali saranno le telecamere presenti in zona per rintracciare l’autore, ma la Polizia avrebbe già trovato un testimone dell’evento che sarebbe in grado di ricostruire quanto accaduto. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia Stradale per effettuare i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica. Al Policlinico si è radunata una folla di colleghi per dare supporto ai familiari del 32enne costretto a lottare tra la vita e la morte.