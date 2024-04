Metro e bus operativi anche l’1 maggio a Catania, ecco info e orari

Trasporto pubblico garantito anche in una giornata di festa: per l'Amts è la prima volta in 60 anni. "Segno di un cambio di mentalità".

Metropolitana e autobus saranno operativi a Catania anche nella giornata dell’1 maggio 2024, Festa dei Lavoratori.

Si tratta della prima volta che si garantisce il servizio di trasporto pubblico anche in occasione di questa festività nel capoluogo etneo. Ecco gli annunci di FCE e AMTS, le società che gestiscono i servizi.

Metropolitana e autobus a Catania operativi l’1 maggio 2024

L’AMTS ha annunciato con una nota che: “Per la prima volta nella storia dell’Azienda, anche nella giornata dell’1 maggio prossimo, Festa dei Lavoratori, sarà garantito il servizio di trasporto pubblico locale in città”.

L’azienda aggiunge che: “Ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dei dipendenti AMTS che, come sempre, hanno dimostrato spirito di servizio e comprensione. AMTS ha operato questa scelta nell’ambito delle direttive del Comune di Catania, che ha potenziato le iniziative a favore del turismo in città. Si tratta, infatti, di garantire un servizio essenziale per migliaia di persone, tra cui molti turisti, che stanno scegliendo di visitare Catania. Si tratta di un vero e proprio ‘cambio di mentalità’, che coincide con le celebrazioni del 60° anniversario della fondazione dell’Azienda”.

L’FCE ha annunciato che l’1 maggio non saranno operativi solo gli autobus a Catania, ma anche la metropolitana.

Orari e turni

Per quanto riguarda la metropolitana, il servizio sarà attivo mercoledì 1 maggio con gli orari della domenica, cioè:

Prima corsa da Nesima alle 8.35, da Stesicoro alle 8.55;

Ultima corsa da Nesima alle 22, da Stesicoro alle 22.30.

In merito agli autobus, invece, AMTS ha pubblicato sul sito ufficiale un libretto con gli orari del servizio per l’1 maggio 2024. In basso il PDF.