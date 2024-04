Primo maggio tra concerti, eventi e picnic all’aperto in Sicilia: gli appuntamenti in programma

A Catania, come ogni primo maggio c'è grande attesa per il famoso One Day Music Festival, evento che si svolgerà ancora una volta alla Playa

Dopo il successo ottenuto da agriturismi e altre strutture turistiche siciliane nella giornata del 25 aprile, sarà un primo maggio ancora molto ricco nell’Isola. Tante le iniziative in programma tra Palermo, Catania e tutte le altre città siciliane, pronte ad accogliere turisti e non nella giornata dedicata ai lavoratori e al relax.

Catania, Palermo e non solo: cosa fare il primo maggio in Sicilia

A Catania, come ogni primo maggio c’è grande attesa per il famoso One Day Music Festival, evento che si svolgerà ancora una volta alla Playa e giunto alla sua quindicesima edizione. Per chi cerca ritmi più rilassanti, invece, sono diversi i percorsi naturalistici in programma sull’Etna – ma anche in tante altre aree della Sicilia, come i Nebrodi – dedicati a famiglie e bambini, con la possibilità di un picnic all’aperto. Opportunità offerta anche da RadicePura che – in collaborazione con Mercati Generali – ha annunciato la giornata dal titolo “Open“, iniziativa aperta a tutta la famiglia con diverse attività dinamiche, tra cui laboratori per bambini, passeggiate sui sentieri e balli per adulti.

Sempre nel catanese, il primo di maggio sarà ancora una giornata dedicata alla “Festa dei Fiori” ad Acireale, località in cui saranno tenuti diversi concerti e attività adatte per tutte le esigenze. Nel palermitano, invece, come ogni primo maggio si terrà l’evento a Portella della Ginestra. Questo, nasce con l’obiettivo di commemorare la strage del 1° maggio del 1947, giornata in cui morirono 11 persone (tra cui donne e bambini). A Segesta, invece, per la giornata dedicata alla festa dei lavoratori sarà attiva la mostra Elyma.