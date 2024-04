Funivia dell’Etna a sostegno dello sport etneo

L’azienda sponsorizzerà per un anno dieci realtà sportive dell’associazione “Catania rossazzurra”. L’assessore comunale Sergio Parisi: “Un modello innovativo che può fare da apripista in Sicilia”

CATANIA – “Quando ho chiamato l’amico Francesco Russo Morosoli e chiesto il suo sostegno non ha esitato un attimo”. Nasce da una semplice telefonata e la grande attenzione verso lo sport a Catania la sponsorizzazione di Funivia dell’Etna alle realtà sportive dell’associazione Catania Rossazzurra. Dieci società che rappresentano la città in Sicilia, l’Italia e anche l’Europa, che per un anno, a partire da questo mese, saranno sponsorizzate dall’azienda catanese.

Funivia dell’Etna, da azienda sponsor, si apre così anche a basket, pallanuoto maschile e femminile, padel, football americano, beach soccer. “Avrei voluto anche l’hockey – ha aggiunto scherzando Francesco Russo Morosoli – nella giornata di presentazione di ‘Lo Sport per Catania’. Il motore dell’iniziativa è “l’amore per Catania – ha aggiunto l’ad di Funivia dell’Etna – c’è un mondo enorme dietro le discipline diverse dal calcio, che con la nostra sponsorizzazione vogliamo portare ancora più in alto”.

Il gruppo di società che fanno parte della sponsorizzazione e di Catania Rossazzurra potrebbero creare anche una sinergia con l’amministrazione, puntando sul valore sociale dello sport: “Potrebbe accadere e siamo pronti a portarle avanti con efficacia” ha spiegato Francesco Russo Morosoli. Presente alla Merid, sede della conferenza stampa di presentazione di “Lo sport a Catania”, nella doppia veste di presidente regionale Fin e assessore allo Sport, anche Sergio Parisi che ha aggiunto: “Catania vanta risultati importanti accanto il calcio, che spesso fa ‘sport a sé’ ma non è mai il solo. Lo testimonia il fatto che siamo qui insieme a tante società di serie A”.

La sponsorizzazione di Funivia dell’Etna è un inedito per la realtà di Catania Rossazzurra e per il sistema di sponsorizzazione privata nel mondo dello sport. “Credo che un modello del genere – ha evidenziato ancora Parisi – sia in questo momento unico e possa fare da apripista per il mondo dello sport in Sicilia. Saranno poi criteri oggettivi di merito a stabilire la distribuzione delle sponsorizzazioni”.

Realtà consolidata, che esiste già dal 2007, Catania Rossazzurra si è ufficialmente legata a funivia dell’Etna. “Non solo Catania – ha detto il presidente dell’associazione Enzo Ingrassia – ma tutte le realtà che Catania rappresenta fanno parte del nostro progetto. Lo sport non è soltanto il calcio – ha spiegato l’avvocato Ingrassia – attenzione a chiamare gli sport diversi dal calcio ‘sport minori’ perché sarebbe una blasfemia pura e vera. Fermo restando la peculiarità di ogni realtà, abbiamo scelto di iniziare insieme per un ragionamento comune per valorizzare la città di Catania con lo sport”.

Meta Catania, Catania Beach soccer, Nuoto Catania, Alfa Basket, Catania Elephants, Città di Melilli calcio a 5, Ekipe Orizzonte, Polisportiva Canottieri Catania, Etna Padel e Triscelon Etna Sport sono le dieci società che questo mese e fino alla prossima stagione saranno sponsorizzate Funivia dell’Etna.